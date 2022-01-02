العمليات المشتركة تفصح عن تكتيك جديد في جبال حمرين

2022/01/02 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفصحت قيادة العمليات المشتركة عن استخدام تكتيك جديد في العمليات العسكرية الجارية في سلسلة جبال حمرين.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن الطبيعة الوعرة في حمرين، دفعت الى أسلوب جديد في معالجة الأهداف جوياً على ضوء معلومات استخبارية دقيقة، لأن طبيعة المنطقة لا تسمح بنشر وتحرك القطعات العسكرية بمرونة كافية، وهذا الأمر حقق انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية.

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