استنفار أمني واسع النطاق تحسباً من تصعيد ضد الأميركيين

2022/01/02 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت القوات الأمنية حالة الاستنفار القصوى، تحسباً من أي تصعيد أمني ضد مصالح أميركية في البلاد.

وأفادت مصادر أمنية بأن الأجهزة الاستخبارية تلقت معلومات عن باحتمال قيام فصائل مسلحة باستهداف المصالح الأميركية في العراق، وهو ما دفع الى تشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف الرصد الجوي والانتشار الأمني.



وأكدت أن التعليمات حمّلت قادة وضباط المناطق التي يحصل فيها أي خرق المسؤولية وتوعدت بعقوبات بحقهم.

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