الأمن الوطني يصدر تنويها حول التصريحات المتداولة بخصوص حادثة جبلة

2022/01/02 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، تنويها حول التصريحات المتداولة بخصوص حادثة جبلة.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية وبإشراف السلطات القضائية حول حادثة ناحية جبلة في محافظة بابل تخرج الينا بعض التصريحات والاخبار العارية عن الصحة بخصوص الإجراءات المتخذة بحق بعض الاشخاص والتسميات".

واضاف: "نود الاشارة الى ان الجهة الوحيدة والمخولة بالتصريح هي مديرية العلاقات والاعلام في جهاز الامن الوطني"، داعيا " الوسائل الإعلامية إلى اخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة فقط".

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