كورونا يصيب مدافع يوفنتوس

2022/01/02 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة مدافعه المخضرم جورجيو كييليني بفيروس كورونا.

وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فإن اللاعب قام بالحجر الصحي بطريقة احترازية خلال الأسبوع الحالي بعد مخالطته لأحد المصابين بكوفيد-19 قبل أن تأتي نتيجته إيجابية.

وكان يوفنتوس أعلن عن حالتين الجمعة طالتا البرازيلي ميلو وكارلو بينسوليو.

ويستضيف يوفنتوس نابولي في السادس من الشهر الحالي لدى معاودة الدوري الإيطالي نشاطه.

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