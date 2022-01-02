الكشف عن نقطة الخلاف بين الصدر والاطار التنسيقي

2022/01/02 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الأحد، عن نقطة الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والاطار التنسيقي فيما يخص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "نقطة الخلاف بين الصدر والاطار التنسيقي، فيما يخص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، هي شكل هذه الحكومة، فالصدر يريدها حكومة اغلبية والاطار يردها حكومة توافقية، وهذا الخلاف قابل للحل والاتفاق من خلال الحوار والتفاوض المستمر بين الطرفين".

واضاف ان "اي خلاف حول شخص رئيس الوزراء الجديد لا يوجد، فحتى اللحظة لم يناقش هذا الملف، وكل المناقشات هي حول شكل الحكومة ومن سيشارك بهذه الحكومة، وهذا الملف سيحل خلال الأيام القليلة القادمة، ونعتقد ان الامور سوف تتجه نحو الحكومة التوافقية، فكل القوى ترغب بذلك".

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