المنافذ الحدودية تصدر 7 توصيات للعاملين بمنفذ طريبيل

2022/01/02 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت هيئة المنافذ الحدودية 7 توصيات للعاملين بمنفذ طريبيل الحدودي مع الاردن، لغرض متابعة ومعالجة الثغرات والمخالفات.وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي خلال زيارة تفقدية اجراها الى المنفذ الحدودي، بحسب بيان وصل “النور نيوز” ان “منفذ طريبيل الحدودي في الأنبار يعد نقطة الانطلاق لتصحيح اي مسار يحتاج الى ترميم في الإجراءات”.واضاف البيان انه “تم …

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