صدور قائمة بأسماء المشمولين بالتعويضات في الانبار

2022/01/02 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، قائمة بأسماء المشمولين بالتعويض ضمن محافظة الأنبار.وذكر بيان للامانة العامة وصل “النور نيوز”، أن “اللجنة المركزية الأولى لتعويض المتضررين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، اصدرت القوائم الخاصة بأسماء المواطنين المتضررين، جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في محافظة الأنبار”، مضيفا ان “ذلك جاء بموجب القانون رقم (20 …

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