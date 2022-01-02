احصائية رسمية من الصحة بعدد الإصابات بالعيارات النارية خلال احتفالات رأس السنة

2022/01/02 | 12:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل قرابة المئة إصابة بالعيارات النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، ان "مستشفيات الوزارة في عموم المحافظات سجلت بعضها إصابات طفيفة جراء الألعاب النارية بلغت نحو 100 إصابة خلال احتفالات رأس السنة إلا انهم غادروا جميعهم بعد تلقيهم للعلاج".

وأشار إلى ان "الاصابات المسجلة لهذا العام قد انخفضت قياساً بالأعوام السابقة"، معبراً عن شكر الوزارة "للمواطنين للالتزام بالتوصيات سواء الخاصة بالعيارات النارية أم بوباء كورونا".

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