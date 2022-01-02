الأمن الوطني ينفي التصريحات المتداولة بشأن حادثة جبلة

2022/01/02 | 12:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى جهاز الامن الوطني، التصريحات المتداولة بشأن حادث جبلة في محافظة بابل.

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