2022/01/02 | 12:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد في سجال مع خالد الجبري نجل المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، بعد تغريدات للأخير عن رفض محكمة أمريكية دعوى قضائية سعودية ضد والده وموقف أمريكا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجال بين أمير سعودي ونجل سعد الجبري بعد تغريدات عن محمد بن سلمان وبايدن) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجال بين أمير سعودي ونجل سعد الجبري بعد تغريدات عن محمد بن سلمان وبايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).