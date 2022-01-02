2022/01/02 | 12:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n1xqfWQCRKg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالانغام.. ودعنا عام و استقبلنا عام - يا هلا بالضيف المطرب والعازف رأفت المدفعي | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالانغام.. ودعنا عام و استقبلنا عام - يا هلا بالضيف المطرب والعازف رأفت المدفعي | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).