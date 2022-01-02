المتحدث باسم الصحة العراقية: نحو 100 إصابة بالألعاب النارية في احتفالات رأس السنة

2022/01/02 | 12:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل قرابة المئة إصابة بالعيارات النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

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وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (2 كانون الثاني 2022)، إن "مستشفيات الوزارة في عموم المحافظات سجلت بعضها إصابات طفيفة جراء الألعاب النارية بلغت نحو 100 إصابة خلال احتفالات رأس السنة إلا انهم غادروا جميعهم بعد تلقيهم للعلاج".

وأشار إلى ان "الاصابات المسجلة لهذا العام قد انخفضت قياساً بالأعوام السابقة"، معبراً عن شكر الوزارة "للمواطنين للالتزام بالتوصيات سواء الخاصة بالعيارات النارية أم بوباء كورونا".

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