غلق الشوارع وقطع الإنترنت.. توتر في السودان مع الاستعداد لـ

2022/01/02 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السلطات السودانية، صباح الأحد، الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة، قبل تظاهرات "مليونية الشهداء" للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي في احتجاجات الأسبوع الماضي، في حين أشارت وكالة "رويترز" إلى تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة.

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