اربيل تسجل اكثر من 12 ألف جريمة خلال العام الماضي

2022/01/02 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة أربيل بإقليم

كردستان العراق، الاحد، عن تسجيل اكثر

من 12 ألف جريمة، بضمنها 79 حادثة قتل.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز

خلال مؤتمر صحافي انه “و خلال 2011 تم

تسجيل 12 الفاً و64

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