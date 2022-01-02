بينهم ضباط.. اعتقال قوة تابعة لـ

2022/01/02 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإعتقال

قوة تابعة لـ"سوات" تسببت بحادثة جبلة في

محافظة بابل.

وقال المصدر إن "لجنة عليا من الامن

الوطني متمثلة بوكيل جهاز الامن الوطني

العراقي واستئناف بابل اعتقلت قوة

سو

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