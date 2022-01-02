تربية بابل تصدر توجيهاً لإدارات المدارس يخص المحاضرين والاداريين

2022/01/02 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

أصدرت مديرية تربية بابل، اليوم الاحد، توجيهاً جديداً لإدارات المدارس في المحافظة يخص المحاضرين والاداريين.

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تربية بابل وجهت إدارات المدارس بعدم تغييب المحاضرين والاداريين لحين حسم اجراءات التعاقد معهم".

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