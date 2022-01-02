بسبب الحوادث المرورية ... أهالي كربلاء يقطعون طريقاً استراتيجياً غرب المحافظة (صور)

2022/01/02 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كربلاء المقدسة

قطع العشرات من اهالي كربلاء، اليوم الاحد، طريق غين تمر الاستراتيجي غرب المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "الأهالي قطعوا الطريق بسبب كثرة الحوادث المرورية في القضاء".

وأضاف، ان "الأهالي حملوا الحكومة المحلية في كربلاء المسؤولية الكاملة نتيجة الإهمال وعدم الاهتمام بالشارع".

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