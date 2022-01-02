في كربلاء.. القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء

2022/01/02 | 12:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاءتمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام في مديرية شرطة كربلاء من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين وفق مواد قانونية خلال الساعات الماضية.وذكرت مديرية الشرطة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “مفارز قسم مكافحة الإجرام ألقت القبض على 9 متهمين صادر بحقهم أوامر قبض من المحاكم المختصة” مشيرة الى “قيامها بإحالتهم …

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القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء أولاً على النور نيوز.

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