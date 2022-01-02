2022/01/02 | 12:46 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "راي" إلى 407 قتلى و 1147 مصابا وعشرات المفقودين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/02 | 12:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "راي" إلى 407 قتلى و 1147 مصابا وعشرات المفقودين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "راي" إلى 407 قتلى و 1147 مصابا وعشرات المفقودين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).