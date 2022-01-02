2022/01/02 | 12:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت قيادة عمليات بغداد ، اليوم الأحد، القبض على تاجر مخدرات وإرهابي مطلوب في بغداد.وقال إعلام عمليات بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة الإرهابيين وعناصر الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت القوات الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية، من نصب كمين محكم ضمن منطقة النهروان جنوبي بغداد، ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة مخدرات/مدينة الصدر تمكنت خلال الكمين من إلقاء القبض على تاجر مخدرات يستقل عجلة "بيك آب" ضبطت بحوزته (5) كيلوغرامات من مادة الكرستال المخدرة". وأضاف أن "الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش في جانب الكرخ، وتمكنت خلالها من اعتقال متهم مطلوب وفق احكام المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده في قاطع مسؤولية الفرقة ضمن مناطق غربي بغداد".وتابع البيان أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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