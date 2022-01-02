2022/01/02 | 12:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى، العميد نهاد محمد حسن، تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة ديالى المحترم، انطلاق عملية أمنية لدهم وتفتيش قرى وبساتين ناحية العبارة، لتطهيرها من العناصر الارهابية، وتدمير مضافاتهم، وافشال مخططاتهم الإجرامية.

وأضاف العميد نهاد محمد، ان “القوة، التي شاركت في تنفيذ العملية، قوة من فوج طوارئ ديالى الثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والتكتيكي، وقوة من الرد السريع، ومكتب استخبارات العبارة، ودوريات ومفارز قسم شرطة العبارة، ومركز أمن بعقوبة مكتب العبارة”.

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