العراق.. 100 اصابة بالالعاب النارية جراء احتفالات رأس السنة

2022/01/02 | 12:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل قرابة المئة إصابة بالألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر اليوم الأحد، ان “مستشفيات الوزارة في عموم المحافظات سجلت بعضها إصابات طفيفة جراء الألعاب النارية بلغت نحو 100 إصابة خلال احتفالات رأس السنة إلا انهم غادروا جميعهم بعد تلقيهم للعلاج”.

وأشار إلى ان “الاصابات المسجلة لهذا العام قد انخفضت قياساً بالأعوام السابقة”، معبراً عن شكر الوزارة “للمواطنين للالتزام بالتوصيات سواء الخاصة بالعيارات النارية أم بوباء كورونا”.

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