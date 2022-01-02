المرزوقي يوجه أصابع الاتهام إلى

2022/01/02 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن منصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، تفاصيل "الاعتداء الجسدي العنيف" الذي قال إن شقيقه تعرض له منذ يومين.

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