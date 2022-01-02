الكهرباء تكشف عن حلول لانهاء أزمة تراجع ساعات التجهيز في العراق - عاجل

2022/01/02 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، عن حلول لانهاء ازمة تراجع ساعات التجهيز في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى في حديث لـ( لبغداد اليوم )، ان "الوزارة تعاني من انخفاض كبير للغاز الايراني المورد إلى العراق حيث وصل للعاصمة كمية مقدارها ثمانية ملايين ونصف المليون بدل من خمسين مليون المورد سابقا للعراق ماساهم في انخفاض بساعات تجهيز الطاقة لمناطق شرق العاصمة واثر على محطات بسماية والقدس والصدر الغازية ومحطات جنوب بغداد".

واضاف ان "كوادر الوزارة بدأت بنصب محطات متنقلة في مدينة الصدر وشرق القناة ومناطق الحمل للتخفيف عن الاحمال بالشبكة ماسبب بتراجع ساعات التجهيز لمناطق شرق العاصمة"، لافتا الى ان "ان تلك الأعمال مستمرة وبعضها انتهى والبعض الآخر قيد الاكمال والغاية التخفيف من الاختناقات الحاصلة ببعض مناطق العاصمة ويجري العمل على اكمالها وان مسألة تأثر ساعات التجهيز ليس عائدا بشكل اساسي لنصب المحطات وانما يعود بشكل اكبر لانحسار الغاز الذي اثر على العاصمة وبعض المحافظات".

وتابع موسى ان "وزارته تعمل مع النفط لتهيئة الغاز او الوقود لتشغيل جزء من المحطات إضافة لاستمرار الحوار مع الجانب الإيراني لاعادة إطلاق الغاز بناءا على العقد السابق بين الطرفين".

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