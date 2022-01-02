الشطري يصل إلى بابل لمتابعة تحقيق حادثة جبلة

2022/01/02 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وصل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم الاحد، إلى بابل لمتابعة تحقيق حادثة جبلة.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري وصل الى محافظة بابل لمتابعة اخر التطورات والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال سير التحقيق بخصوص الحادثة ؛ بعد تكليف رئيس الوزراء لجهاز الأمن الوطني في الشروع بإجراءات التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث".

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