أزمة الجفاف تشتد.. انخفاض عام بمناسيب مياه السدود والعراق يستنفذ خزينه المائي

2022/01/02 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المستشار والخبير الزراعي عادل المختار، اليوم الأحد، أن أزمة المياه في العراق داخلية وليست خارجية، فيما لفت الى وجود انخفاض كبير في مناسيب المياه بالبلاد.

وقال المختار في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "دول الجوار تعاني ايضاً مثل العراق من الجفاف لذلك فهي ليست السبب في ازمة المياه كما تعلن الحكومة العراقية"".

واضاف ان "العراق استخدم المياه دون خطة وبكميات غير معقولة".

وأوضح المختار أن "هنالك انخفاضا كبيرا في مناسيب المياه بسد دوكان ودربندخان وحمرين والموصل والثرثار حيث تم صرف الخزين المائي الناتج من السنة المطرية 2019 في ظرف سنتين بسبب سوء الإدارة في ملف المياه".

واشار الى أن "وجود أزمة عالمية لم تلتفت لها الحكومة العراقية، حيث اصدرت الحكومة الصينية توجيهاً إلى شعبها بتخزين المواد الغذائية وتقليل صادراتها من الأسمدة النباتية بينما قامت استراليا الدولة المنتجة للحبوب بتقليل صادراتها من الحبوب"، مؤكداً أن "هنالك أزمة وجفاف عالمي وجميع الدول تدرك ذلك وتعمل على تقليل الخسائر".

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