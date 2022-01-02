الاندونيسيون ينفقون اكثر من 7 مليار دولار سنويا للعلاج في الخارج

2022/01/02 | 13:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

لا يزال المرضى الإندونيسيون مقبلين بشدة على العلاج في الخارج، فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفير خدمات طبية عالية الجودة.

وأفادت صحيفة “جاكرتا بوست” اليوم الأحد بأن إقبال المواطنين على العلاج في الخارج يشكل خسارة لإندونيسيا بمليارات الدولارات ، التي يمكن إنفاقها محلياً لتعزيز قطاع الرعاية الصحية المحلي.

وتفيد تقديرات الحكومة بأن الإندونيسيين ينفقون ما بين 100 تريليون روبية (7 مليارات دولار أمريكي) و150 تريليون روبية سنويا على الخدمات الطبية في الخارج.

وارتفع عدد المرضى الإندونيسيين الذين يتلقون العلاج في الخارج إلى 600 ألف شخص في 2015، بعد أن كانوا 350 ألفًا في 2006، وفقًا لشبكة “برايس ووترهاوس كوبرز” للخدمات المهنية، وزاد العد بشكل كبير منذ ذلك الحين.

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