لصحة أفضل في العام الجديد.. اتّبع نصائح دكتور سنجاي غوبتا الثلاث

2022/01/02 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لـCNN، أفضل نصائحه الصحية مع حلول العام الجديد

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