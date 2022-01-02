جئنا إلى السلطة بقطار امريكي ( 5-5) علي صالح السعدي - عقيل الناصري

2022/01/02 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري جئنا إلى السلطة بقطار امريكي ( 5-5) علي صالح السعديوتأسيساً على ذلك فقد "...اقتنعت الدوائر الأمريكية في واشنطن وبغداد، أن سياسة الزعيم عبد الكريم قاسم الداخلية والخارجية من جهة، واندفاع الاتحاد السوفيتي إلى التغلغل في العراق إلى حد كبير من جهة أخرى، سيجعلان من العراق (قاعدة سوفيتية).



ولم تكن واشنطن على استعداد لإبقاء الحال على ما هو عليه في ظل و ......





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