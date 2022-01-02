الأرشيف الغربي الحديث حول ماركس -18 - عبد الحسين سلمان

2022/01/02 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان إريك هوبسباوم Eric Hobsbawm: 1.



إريك هوبسباوم Eric Hobsbawm: التكوينات الاقتصادية ما قبل الرأسمالية: مقالات لكارل ماركس 1965 Pre-Capitalist Economic Formations : editor essays by Karl Marx 1965 في الرابط التالي https://libcom.org/files/Marx ......





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