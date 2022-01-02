المجتمعية توقف 3 محاولات ابتزاز بينها فتاة تبتز شابا

2022/01/02 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، 3 محاولات ابتزاز الكتروني في بغداد والانبار وكركوك، حاول خلالها المبتزون جر ضحاياهم للرضوخ لرغباتهم الدنيئة عبر تهديدهم بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن من بين تلك الحالات التي تم انقاذ ضحاياهم قيام فتاة …

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