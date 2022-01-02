عمليات بغداد تعلن ضبط طائرة ’مسيرة’

2022/01/02 | 13:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت عمليات بغداد، الأحد، ضبط طائرة مسيرة، فضلا عن اعتقال 30 شخصاً وفق مواد مختلفة، ومصادرة أسلحة خلال عمليات في جانبي الكرخ والرصافة.

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وذكر إعلام القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 كانون الثاني 2022)، انه "تمكنت المفارز المشتركة في قيادة العمليات ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال (72) ساعة الماضية من القاء القبض على(30) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة بالإضافة الى ضبط طائرة مسيرة (درون)غير مرخصة".

وأضاف البيان، أنه تم كذلك "ضبط اسلحة واعتدة (بنادق مختلفة عدد 4، مسدسات عدد 23، عتاد مختلف الانواع 1530 اطلاقة، و(15) مخزنا مع باج مزور".

وتابع، "في حين تم ضبط (100) غم من مادة الكرستال المخدرة، و(151) حبة مخدرة وأجهزة تعاطيها مع ضبط كمية متنوعة من الادوية الغير مرخصة ضمن قواطع المسؤولية".

وأشار إلى أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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