ثلاثة قتلى من

2022/01/02 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم

السبت، أن 3 من قوات فيلق القدس التابعة

للحرس الثوري قتلوا في مواجهات مع

مسلحين جنوب شرقي البلاد.





وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء

بأن المواجهات اندلعت في منطقة

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