رئيس جهاز الأمن الوطني يصل موقع حادثة جبلة

2022/01/02 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

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وصل رئيس جهاز الأمن الوطني السيد حميد الشطري الى محافظة بابل لمتابعة اخر التطورات والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال سير التحقيق بخصوص الحادثة ؛ بعد تكليف رئيس الوزراء لجهاز الأمن الوطني في الشروع بإجراءات التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.

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