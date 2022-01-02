القوات الأمنية تغلق الجسر المعلق وسط بغداد وتسمح لفئة واحدة بالمرور

2022/01/02 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اغلقت القوات الامنية، اليوم الاحد، الجسر المعلق وسط بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان القوات الامنية اعادت اغلاق الجسر المعلق بعد ساعات من اعادة افتتاحه امام حركة المرور.

واضاف ان القوات الامنية سمحت بدخول حاملي باجات الخضراء فقط.

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