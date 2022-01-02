القبض على تاجر مخدرات بحوزته 5 كغم من الكرستال في بغداد

2022/01/02 | 13:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 5 كغم من مادة الكرستال في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم مكافحة مخدرات الرصافة وخلال عملية نوعية أمنية استندت لمعلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على تاجر للمخدرات ضبطت بحوزته …

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