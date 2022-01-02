الشطري يصل الى كربلاء على خلفية حادثة جبلة

2022/01/02 | 13:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء كلف جهاز الأمن الوطني في الشروع بإجراءات التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.

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