ايران تعلن مقتل 9 اشخاص بينهم 3 من قوات الامن خلال اشتباكات مع مسلحين في محافظة سيستان

2022/01/02 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني أن تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات التعبئة، قتلوا خلال اشتباكات جديدة مع “أشرار مسلحين” في محافظة سيستان – بلوشستان بجنوب شرق البلاد.وجاء هذا الإعلان ليل السبت، غداة تأكيد الحرس قتل ثلاثة “أشرار” لضلوعهم بقتل … Readmore

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