بينها جزيرة يفوق عدد القطط فيها البشر.. إليك أفضل الجزر لزيارتها في اليابان

2022/01/02 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون هذه المعلومة مفاجِئة، ولكن، تُعتبر أقل من 10% من جزر الأرخبيل الياباني البالغ عددها 6،852 جزيرة مأهولة.إليك قائمة لـ 10 من أفضل الجزر لمساعدتك في التخطيط لرحلة مشوقة بعد جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

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