الطقس السيئ واوميكرون يلغيان 2600 رحلة جوية عشية رأس السنة في اميركا

2022/01/02 | 14:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ألغت شركات الطيران أكثر من 2600 رحلة جوية أميركية في يوم رأس السنة الجديدة بسبب موجة الطقس السيئ، وزيادة الإصابات بأوميكرون بين الموظفين.

وبحلول بعد ظهر يوم السبت، ألغت شركات الطيران أكثر من 1000 رحلة جوية أميركية كانت مقررة يوم الأحد، ليرتفع العدد منذ عشية عيد الميلاد بإلغاء أكثر من 13700 رحلة جوية أميركية وتأجيل آلاف أخرى.

وتأتي مشاكل السفر خلال توقعات شركات الطيران أن تكون عطلة أعياد الميلاد لهذا العام من بين أكثر الأيام ازدحاماً منذ بدء الوباء.

ارتفع عدد المسافرين في أميركا إلى ما يقرب من 580 مليون شخص، بزيادة 79% عن عام 2020، إلا أن الرقم لا يزال أقل بنحو 30% مقارنة بعام 2019 قبل انتشار الوباء.

وعلى الرغم من إفلات شركة ساوث ويست إيرلاينز، إلى حد كبير من بعض الاضطرابات الشديدة التي أثرت على المنافسين خلال العطلات، لكنها ألغت 473 رحلة يوم السبت، تعادل 13% من جدولها، فيما تأخرت أكثر من 600 رحلة أخرى.

بدورها، علقت شركة الطيران عملياتها في مطارات شيكاغو اعتباراً من الساعة 1 ظهر يوم السبت.

وقالت متحدثة باسم شركة الطيران إنه تم قطع الرحلات الجوية بسبب توقعات خبراء الأرصاد للرياح والعواصف الثلجية، وهو الأمر الذي سيتطلب الكثير من الوقت بعد مرورها لإزالة الجليد وعودة الطائرات إلى الجو.

كما أبطأت إدارة الطيران الفيدرالية حركة المرور في مطار دالاس فورت وورث الدولي، أكبر مركز لشركة أميركان إيرلاينز، بسبب الموظفين.

بدورهم، ألغت شركات يونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، وجيت بلو آيروايز، مئات الرحلات خلال العطلات، مستشهدة بإصابات أوميكرون بين العديد من أطقم الطيران.

على الجانب الأخر، حاولت شركات الطيران إلغاء الرحلات الجوية في وقت مبكر حتى لا يعلق العملاء في المطار، حيث قالت شركة جيت بلو، إنها ستلغي 1280 رحلة طيران من جدولها الزمني حتى منتصف يناير لتجنب الإلغاء في اللحظة الأخيرة.

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