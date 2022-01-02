2022/01/02 | 14:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم الأحد، (2 كانون الثاني 2022)، بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

147,900

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السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,500

بيع

148,250

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البصرة - بورصة

147,950

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الموصل -بورصة

148,000

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اربيل - بورصة

147,950

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سليمانية - بورصة

147,950

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة أسعار صرف الدولار في بغداد والبصرة والموصل وأربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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