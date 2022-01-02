بعد تبادل إطلاق صواريخ.. مصر تتوسط للتهدئة بين إسرائيل وغزة

2022/01/02 | 14:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤولون مصريون الأحد، إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى وقف الأعمال العدائية والالتزام بوقف إطلاق النار الساري منذ الحرب التي اندلعت في مايو.

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