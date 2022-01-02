العراق يعلن اصابة نحو 100 شخص بالألعاب النارية في احتفالات رأس السنة

2022/01/02 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل قرابة

المئة إصابة بالعيارات النارية خلال

احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر

خلال تصريح صحفي ، إن "مستشفيات الوزارة

في عموم المحافظات سجلت

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