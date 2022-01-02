مخربون يعبثون بنصب المتنبي بليل رأس السنة وأمانة بغداد تتخذ إجراءً عاجلاً

2022/01/02 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداستنكرت امانة بغداد، اليوم الاحد، التخريب الذي طال نصب المتنبي والعبث بكلماته المنحوتة بقاعدة النصب وازالتها، فيما اشارت الى انها تعمل على اعادة صيانته من جديد بالتعاون مع الفنان النحات منفذ العمل.وذكر بيان للامانة تلقته (بغداد اليوم) ان "افتتاح زقاق المتنبي بعد اعادة تأهيله وبحلة جديدة جعلته قبلة لآلاف الزائرين لاسيما الحشود الكبيرة التي ارتادته خلال اليومين الماضيين بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية".واضاف ان "هذه الحشود كان اغلبها من المثقفين واصحاب الوعي العالي بالمسؤولية والذوق الرفيع الا ان هناك مع الاسف نفر ضال قام بالعبث بنصب المتنبي وازالة احدى كلمات بيته الشعري التي نحتت في قاعدته (انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم) وتخريب جزء منها ".واشار الى ان "امانة بغداد تتعاون مع الفنان سعد الربيعي لاخذ القياسات ومعاينة النصب لاعادة صيانته من جديد ".كما دعت امانة بغداد جميع المواطنين للتعاون معها والحفاظ على الموروث التراثي والنصب النحتية التي تعد قبلة السياح ومعالم المدينة التي تشكل هويتها وعدم السماح لمن تسول له نفسه العبث بها وابلاغ القوات الامنية القريبة في حال محاولة اي شخص احداث اعمال تخريب ".

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