حزب بارزاني يكشف عن موقفه من تشكيل الحكومة

2022/01/02 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، عن موقفه من مفاوضات تشكيل الحكومة.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "اتفاق اللاعب الأكبر في العملية السياسية هو المكون الشيعي باعتبار الكتلة الأكبر لايمكن أن تتشكل إلا باتفاقهم".

وأضاف أن "الأسبوع الحالي سيكون حاسما بالنسبة للمكونات الثلاث، من آجل حسم المناصب المخصصة لهم، وبالنسبة لرئاسة الجمهورية فالاتفاق مع الاتحاد الوطني هو عدم تكرار ما جرى بالدورة السابقة والذهاب بمرشح واحد".

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