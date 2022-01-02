2022/01/02 | 14:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الاستخبارات العسكرية تدمر مرصدا لداعش بداخله حزام ناسف واعتدة في الانبار » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 14:07

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