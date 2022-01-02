رئيس الأمن الوطني يصل إلى بابل لمتابعة التحقيق في حادثة جبلة

2022/01/02 | 14:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم الأحد، إلى محافظة بابل، لمتابعة سير التحقيق في حادثة جبلة.وذكر الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس الأمن الوطني وصل الى محافظة بابل لمتابعة اخر التطورات والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال سير التحقيق بخصوص الحادثة؛ بعد تكليف …

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