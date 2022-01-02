مرور الرصافة تنفذ حملة لإزالة التجاوزات في شارع الصناعة

2022/01/02 | 14:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفذت مديرية مرور بغداد الرصافة، حملة لإزالة التجاوزات في شارع الصناعة التابع لمنطقة الكرادة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من اجل بغداد أجمل وحسب توجيه مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، تقوم مديرية المرور العامة بحملة موسعة لرفع التجاوزات، حيث باشرت مديرية مرور بغداد الرصافة قاطع مرور …

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