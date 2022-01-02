بيان من امانة بغداد بشأن 'عمليات تخريب' طالت نصب المتنبي

2022/01/02 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت امانة بغداد، الأحد، التخريب الذي طال نصب الشاعر المتنبي والعبث بكلماته المنحوتة بقاعدة النصب وذلك بعد أيام من افتتاح الشارع بحلته الجديدة.

وذكر بيان للامانة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (2 كلنون الثاني 2022)، ان "افتتاح زقاق المتنبي بعد اعادة تأهيله وبحلة جديدة جعلته قبلة لآلاف الزائرين لاسيما الحشود الكبيرة التي ارتادته خلال اليومين الماضيين بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية".

وأضاف البيان، أن "هذه الحشود كان اغلبها من المثقفين واصحاب الوعي العالي بالمسؤولية والذوق الرفيع الا ان هناك مع الاسف نفر ضال قام بالعبث بنصب المتنبي وازالة احدى كلمات بيته الشعري التي نحتت في قاعدته (انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم) وتخريب جزء منها"، مبينا أن "امانة بغداد تتعاون مع الفنان سعد الربيعي لاخذ القياسات ومعاينة النصب لاعادة صيانته من جديد".

واوضح، ان "امانة بغداد دعت جميع المواطنين للتعاون معها والحفاظ على الموروث التراثي والنصب النحتية التي تعد قبلة السياح ومعالم المدينة التي تشكل هويتها وعدم السماح لمن تسول له نفسه العبث بها وابلاغ القوات الامنية القريبة في حال محاولة اي شخص احداث اعمال تخريب".

N.A

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