العراق: 17 الف دعوى اعتداء زوج على زوجته خلال 2021

2022/01/02 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية سبعة عشر ألف دعوى اعتداء زوج على زوجته خلال العام 2021 وفق ما صرح به مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن لوكالة فرانس برس.

وقالت فرانس برس إن الخطّ الساخن للوحدة يتلقى نحو مئة اتصال يومياً في بغداد فقط للإبلاغ عن عنف ضد نساء.

وقال مدير وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية علي محمد إن معظم القضايا تنتهي، حتى بعد تحويها إلى القضاء، بالمصالحة.

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